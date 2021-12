Pmi: accordo Intesa Sanpaolo e Unionfidi, 20 mln per aziende Nord Ovest

Venti milioni di euro. Sono le risorse messe a disposizione di Intesa Sanpaolo per garantire nuove risorse alle pmi del Nord Ovest. Il finanziamento, garantito da Unionfidi, si somma al plafond di 12 mld già messi a disposizione delle pmi di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nell'ambito dell'accordo 2011 tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria e ai 500 mln a sostegno degli investimenti in beni strumentali attraverso il leasing. Il plafond di 20 mln è destinato a finanziare sia l’operatività ordinaria delle imprese, con linee di credito fino a 18 mesi, sia investimenti a medio lungo termine. Obiettivo favorire la valorizzazione del “capitale umano” in funzione del rilancio occupazionale, lo sviluppo dimensionale le scelte eco-sostenibili, l'innovazione, l'espansione sui mercati esteri e la capacità di aggregazione per migliorare la competitività. "Intesa Sanpaolo resta a fianco delle imprese del Nord Ovest in questo momento congiunturale ancora difficile - ha spiegato Antonio Nucci - responsabile direzione Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta di Intesa - oggi aggiungiamo un ulteriore tassello ed è un segnale importante, soprattutto per quelle imprese che temono di essere lasciate sole". "Con questo accordo - ha proseguito Pietro Mulatero presidente di Unionfidi - i soci del nostro confidi possono fruire di crediti aggiuntivi in un momento caratterizzato dalle difficoltà per le pmi di accesso al credito".