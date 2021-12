Torino: mazzetta per facilitare la pratica, arrestato geometra del Comune

Un geometra del Comune di Torino, Giancarlo Ragusa, 38 anni, è stato arrestato ieri in flagranza dai carabinieri del Comando provinciale mentre intascava una mazzetta da mille euro. Secondo le indagini, coordinate dal pubblico ministero Gabriella Viglione, l'uomo, che lavora nel settore edilizia privata, aveva chiesto una bustarella a un cittadino, un 46enne di Torino, per "facilitare" la pratica per un permesso di agibilità per la mansarda di un'abitazione.

Dopo la richiesta, il cittadino si era però rivolto ai carabinieri che avevano avviato le indagini e ieri, dopo aver filmato lo scambio di denaro, hanno arrestato il geometra con la mazzetta in mano. Secondo il racconto del 46enne Ragusa, chiedendogli la bustarella, lo aveva minacciato spiegandogli che, in caso di mancato pagamento, non avrebbe potuto produrre la certificazione richiesta a causa di evidenti irregolarità passibili anche di denuncia penale. Il geometra è accusato di concussione. Ora i carabinieri stanno cercando di capire se questo fosse il primo caso o se fosse una pratica abituale per il geometra.