Indesit in Polonia, None verso la chiusura

L’azienda del gruppo Merloni annuncia l’intenzione di trasferire la produzione. A rischio oltre 400 posti di lavoro, tra diretti e indotto. Dichiarato lo stato di agitazione delle maestranze

Il gruppo Indesit-Merloni sarebbe intenzionato a concentrare la produzione di lavastoviglie in Polonia. E' quanto è emerso nella riunione del Cae, il comitato interaziendale europeo riunitosi questa mattina a Roma nel corso della quale è stata fornita un’informativa sui vari stabilimenti del gruppo.

La notizia di concentrare la produzione in Polonia è immediatamente rimbalzata a None, nel Torinese, dove l'azienda produce lavastoviglie a incasso per il mercato dell'Europa occidentale. I lavoratori, circa 400 attualmente in cassa integrazione a rotazione, sono scesi in sciopero ed ora stanno occupando la statale davanti allo stabilimento. Si tratta della riedizione del brutto film che maestranze ed enti locali hanno assistito già qualche anno fa: infatti, nel 2009 la proprietà annunciò la volontà di chiudere lo stabilimento. Prospettiva poi scongiurata dopo mesi di lotte e trattative sindacali. Degli allora 600 dipendenti, un centinaio venne prepensionato, mentre ai rimanenti toccò un lungo periodo di cassa integrazione. Ora lo showdown.

«Se le notizie che arrivano da Roma dovessero essere confermate -spiega Claudio Fuppo della Fiom - questo significherebbe il venir meno di un'intesa siglata tre anni fa in sede ministeriale che assegnava allo stabilimento di None la produzione di lavastoviglie ad incasso e quindi è ovvia la preoccupazione tra i lavoratori».