Corruzione: capogruppo Pd, nessuna esitazione a denunciare

"Un monito a non abbassare la guardia". Così il capogruppo Pd al Comune di Torino Stefano Lo Russo commenta il caso di concussione che ha coinvolto un geometra dell'Edilizia privata in servizio a Palazzo Civico. "E' indispensabile che i responsabili delle divisioni, in cui è organizzata la macchina comunale, continuino nell'opera, già avviata, di vigilanza rispetto ad eventuali fenomeni di corruzione e concussione, adottando tutte le azioni possibili per contrastare tali reati", aggiunge, rivolgendo un appello a cittadini, imprese e professionisti a "non avere alcuna esitazione a denunciare eventuali episodi di concussione da parte di funzionari pubblici del Comune di Torino e delle sue aziende partecipate".

"La corruzione - prosegue Lo Russo - rappresenta un freno alle potenzialità di crescita e alla stessa credibilità internazionale del nostro Paese. L'estorsione di denaro è il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione perché' accresce quel sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni che mina il senso civico dei nostri cittadini. Va quindi perseguita - conclude - con la massima durezza, anche a tutela della quasi totalità dei dipendenti pubblici che con dedizione e abnegazione svolgono quotidianamente il loro lavoro a servizio della comunità".