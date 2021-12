Fiat: giudice dà torto alla Fiom

Il giudice del lavoro di Milano ha rigettato il ricorso della Fiom che aveva contestato il comportamento antisindacale alla Sirio, azienda che gestisce la sicurezza industriale per tutto il gruppo Fiat, in relazione all’impossibilità di eleggere le proprie Rsa, e di tenere le assemblee retribuite previste soltanto per i sindacati firmatari dell'accordo. L'art.19 sulla rappresentanza, osserva il giudice Rossano Taraborrelli, ''è chiarissimo'' e consente l'attribuzione dei diritti sindacali previsti nel titolo terzo dello Statuto dei lavoratori solo ''in costanza di stipula contratti applicati in azienda'', in altre parole solo ai sindacati firmatari. Una norma, sottolinea il giudice, che ha superato ogni vaglio di costituzionalità e che non si comprende perché non sia stata impugnata quando invece abbia colpito altre sigle.