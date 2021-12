Torino: crescono le domande per il sostegno affitti

Sono state complessivamente oltre 7.500 le persone che, attraverso la presentazione al Comune di Torino della domanda di partecipazione all’ultimo bando del “Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, hanno chiesto un aiuto economico per pagare l’affitto di casa. Il dato è stato reso noto dall’assessore comunale alle Politiche sociali Elide Tisi, che ha sottolineato come questo «sia oggi una spia vera delle difficoltà legate alla crisi economica e, allo stesso tempo, rappresenti un segnale concreto degli effetti che essa sta producendo sulla vita quotidiana di tante famiglie torinesi».

Potevano far richiesta di contributo i cittadini residenti a Torino (anche se stranieri non comunitari, purché residenti in Italia da almeno dieci anni o in Piemonte da cinque) con un reddito annuo Isee non superiore a 11mila 996,40 euro (rispetto al quale l’incidenza del canone fosse risultata superiore al 20%) e che fossero nella condizione di pensionato o di lavoratore dipendente, oppure di famiglia monoreddito con almeno tre figlio a carico, oppure ancora di persona con invalidità almeno pari al 67% o di lavoratore in mobilità licenziato nel corso del 2010.

Delle oltre 7 mila e 500 richieste raccolte dagli uffici comunali, sono risultate 6mila e 47 quelle ammissibili di contributo sulla base di quanto autocertificato. Il contributo che il Comune di Torino ha richiesto alla Regione Piemonte per il finanziamento dell’iniziativa relativa al sostegno alla locazione è di 14 milioni 894mila e 407 euro.