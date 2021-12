Con Api si vola... in via Fanti

Semaforo verde all’unificazione delle rappresentanze datoriali anche dall’associazione della piccola e media impresa. Due società di revisione studieranno la “fattibilità” del progetto

Questo matrimonio s’ha da fare. Lo impongono i tempi: la crisi costringe anzitutto gli imprenditori a sperimentare inedite forme di rappresentanza degli interessi e, cosa non secondaria, unificare le organizzazioni potrebbe assicurare notevoli convenienze e una migliore gestione dei costi di struttura. Ma sulle annunciate nozze tra Api e Unione Industriale non tutto è rose e fiori d’arancio. Se il sensale più determinato è il numero uno di via Fanti, Gianfranco Carbonato, in via Pianezza, quartier generale dell’associazione della piccola e media impresa, si preferisce procedere coi piedi piombo.

Vanno analizzati con attenzione i pro e i contro. Il primo atto concreto di questa “verifica di fattibilità” vedrà l’assegnazione del compito di svolgere un’analisi organizzativa ed economica delle due associazioni alle società di revisione Price e Praxi, incaricate congiuntamente di redigere un “piano industriale” del progetto di aggregazione. Solo dopo questo screening il Consiglio direttivo dell’Api potrà esprimersi e dare il via libera al processo di integrazione. Valutando con altrettanto scrupolo i rapporti, presenti e futuri, con la Confapi, l’organismo nazionale.

«L’urgenza di questa discussione “costituente” – spiega in una nota Fabrizio Cellino, presidente di Api Torino – deriva anche dalla pesante situazione in cui versa Confapi: una Confederazione che a livello nazionale stenta sempre più a rappresentare incisivamente le PMI e che, negli ultimi tempi, ha perso anche buona parte delle associazioni territoriali più importanti». Per questa ragione l’Api subalpina «ha deciso di esplorare in parallelo due percorsi di sviluppo: verificare definitivamente se esista tuttora la possibilità concreta di rilanciare Confapi, e d’altro lato se esistano invece le condizioni per indirizzarsi verso nuove forme associative, consone alle esigenze delle imprese che rappresentiamo, puntando su più ampie aggregazioni ed alleanze. L’orientamento definitivo verso una di queste direzioni dovrà essere raggiunto entro i prossimi mesi».

E se scelta di rimanere in Confapi dipenderà soprattutto dalle risposte che giungeranno da Roma, l’alleanza con l’Unione non è un’ipotesi campata in aria, parto estemporaneo dei gruppi dirigenti, ma sarebbe l’approdo coerente di un lungo periodo di collaborazione. «Da tempo – conferma Cellino (foto) -, le diversità che caratterizzavano le due associazioni si sono attenuate. Oggi esiste una base associativa tra Api e Unione Industriale sempre più omogenea e più rilevante, soprattutto se venisse unita; una condizione che ha già portato Api e UI ad assumere medesime posizioni di fronte a numerosi temi di politica economica e a collaborare a vari livelli, dalla CCIAA a Unionfidi al CEIP alle piattaforme regionali di distretto, di auto, aerospazio e ICT in primo luogo. Senza tralasciare che una nuova e più ampia aggregazione tra le due associazioni, realizzata sulla base di reali garanzie per le rispettive strutture, sarebbe in grado di creare un forte valore aggiunto, generare forti sinergie e vantaggi nei servizi alle imprese e nella rappresentatività territoriale e nazionale. Identico percorso può in alternativa essere verificato a livello nazionale, coinvolgendo altre realtà Confapi e Confindustria».