Liste chiuse. Al voto 83 comuni

Il 6 maggio si vota ad Asti, Alessandria e Cuneo. Poli in frammentazione e tanti ex in cerca di nuova gloria. Lega sola in tutti i principali centri. Ad Avigliana Pd e Pdl insieme

Liste consegnate. Parte la campagna elettorale. La tornata amministrativa in Piemonte coinvolge 83 comuni tra cui i capoluoghi di Alessandria, Asti e Cuneo, complessivamente 11 comuni sopra i 15mila abitanti tra cui Racconigi e Mondovì, nel Cuneese, Caselle Chivasso, Grugliasco e Rivalta, in provincia di Torino, Acqui Terme nell'Alessandrino, Omegna nel Vco. Alle urne anche il comune di Leini, sciolto per infiltrazioni mafiose e travolto dall’inchiesta Minotauro. A sinistra, in più occasioni le primarie hanno lasciato il segno in negativo, come nel caso di Cuneo, dove un pezzo di Pd che fa riferimento al sindaco Alberto Valmaggia ha scelto di sostenere un candidato alternativo a Gigi Garelli, esponente della sinistra massimalista uscito vincitore dalle consultazioni interne alla coalizione. Per contro nel centrodestra, la cesura registrata a Roma tra Pdl e Lega Nord non poteva che avere riverberazioni anche in ambito locale, dove i casi di una corsa a braccetto tra i due ex alleati di ferro sono sparute eccezioni.

Cuneo. Otto candidati sindaco, nel capoluogo della Granda. Quattro coloro che si contenderanno l’inevitabile ballottaggio. Si tratta del già citato Gigi Garelli, che capeggia una mugugnante coalizione di centrosinistra, Federico Borgna, leader di una formazione alternativa, nella quale convivono gran parte degli ex amministratori cittadini del Pd, a partire dal sindaco uscente Valmaggia, l’Udc e pezzi di società reale raccolti in liste civiche. A destra il Pdl ha giocato i difesa puntando a valorizzare un giovane come Marco Bertone, tenendo in scuderia i propri cavalli di razza. La Lega punta, invece, sull’attuale assessore regionale Claudio Sacchetto. Sempre più probabile in questa realtà un ballottaggio tutto interno al centrosinistra tra Garelli, che farà il pieno di voti al primo turno e Borgna, che in quel caso potrebbe addirittura risultare favorito perché capace di aggregare i voti moderati anche di Pdl e Lega.



Asti. Otto aspiranti alla carica di primo cittadino anche nella città del Palio, dove l'incognita è rappresentata da Mariangela Cotto (foto) ex assessore regionale Pdl che in rottura con il partito ha presentato la sua candidatura, sostenuta da due liste civiche. Cotto potrebbe rovinare la festa a Giorgio Galvagno, sindaco uscente, del Pdl, candidato naturale alla riconferma, per il quale queste amministrative sono un test sui suoi primi cinque anni di amministrazione. La Lega va da sola con Pierfranco Verrua assessore uscente ai servizi sociali. Il vincitore delle primarie del centrosinistra Fabrizio Brignolo è sostenuto innanzitutto dal Pd e dall’Idv, ma a eroderne il consenso c’è il candidato

della Federazione della Sinistra. Udc da solo al primo turno con Davide Arri.

Alessandria. Record di candidature nel capoluogo mangrogno, con 16 nomi che puntano alla poltrona di primo cittadino e 34 liste collegate. In prima fila il sindaco uscente del Pdl Pier Carlo Fabbio, dopo cinque anni in cui la sua amministrazione è stata scossa dall’inchiesta Maglio e dalla Corte dei Conti che ha bocciato i precedenti bilanci presentati dal sindaco. Sarà dura la riconferma contro la candidata del Pd Rita Rossa, attuale vicepresidente della provincia e incoronata dalle primarie lampo di novembre. Mini scissione nel centrosinistra con Corrado Parise, che ha rinunciato a correre le primarie per candidarsi al primo turno, e con l’ex sindaco Mara Scagni, fuoriuscita dal Pd, lavora una rentrée in grande stile. La Lega si affida al capogruppo in Consiglio comunale, Roberto Sarti, mentre per l'Udc c'è Giovanni Barosini presidente del Consiglio provinciale con cinque liste collegate. Il MoVimento 5 stelle presenta invece Angelo Malerba, forte di una lista che ha raccolto oltre 700 sottoscrizioni.

Torinese. Nella rossa provincia di Torino le fratture in seno al centrosinistra potrebbero riservare delle sorprese. A Grugliasco, il candidato sindaco del Pd Roberto Montà è riuscito ad aggregare tutta la coalizione dopo la vittoria delle primarie. Un rassemblement che va da Rifondazione all’Udc. La sua vittoria già al primo turno pare scontata, nonostante la corsa dell’ex primo cittadino Mariano Turigliatto, che torna in pista a capo di quattro liste collegate al suo nome. Nel Pdl candidatura di servizio per Viorel Vigna, consigliere comunale uscente e stretto collaboratore dell’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino. A Rivalta l’eredità di Amalia Neirotti ha provocato la frammentazione della coalizione con due suoi assessori che si candidano in coalizioni alternative a quella del Pd che presenta l’attuale vice sindaco Sergio Muro. Si tratta di Nicoletta Cerrato, sostenuta da Sel e Michele Colaci a capo di una mini formazione con Moderati e Udc. Anche in questo contesto attenzione alla lista civica di Mauro Marinari, Rivalta Sostenibile, capace di intercettare un quinto delle preferenze totali cinque anni fa. Nella Chivasso ancora presidiata dalla commissione d’inchiesta antimafia, dopo le dimissioni del sindaco per motivi di salute di Gianni De Mori, la sinistra candida Libero Ciuffreda, fedelissimo dell’ex numero uno dell’Aress ed esponente organico del partito, mentre il centrodestra pesca nella società civile e presenta il docente universitario Adriano Pasteris. Infine Avigliana, dove Pd e Pdl si sono alleati a sostegno di Aristide Sada, creando un fronte favorevole all’alta velocità che potesse contendere la vittoria ad Angelo Patrizio, leader dei No Tav, che in extremis hanno escluso Sel dalla propria lista.