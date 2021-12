Socio di Rossignolo: un truffatore

Svelata la vera identità del misterioso imprenditore cinese che avrebbe dovuto salvare la De Tomaso. Si tratta di un pregiudicato, condannato in Cina per frode e falsificazione

Per Gian Mario Rossignolo è un imprenditore cinquantunenne di Hong Kong che gestisce una rete di concessionari e assistenza di auto di lusso. Per la giustizia della Repubblica Popolare Cinese, invece, è un truffatore di professione. Infatti, Qiu Kunjan, il tanto atteso salvatore della nuova De Tomaso (quello “con un sacco di soldi” disposto a investire mezzo miliardo di euro) e appena estromesso da Hotyork Investment, può vantare le cinque stelle solo sul suo curriculum da falsario.

“Maschio, nato il 30 luglio 1961, nazionalità Han, residente a Fujian, cultura universitaria, presidente di Hong Kong Xin Lang Shipping Investments Limited, con sede a Xiang West Road, Xiamen City, Juxiang Plaza, Edificio A, 1402 Housin”: questa è la descrizione sommaria che nel 28 dicembre 2005 la procura di Haikou (isola di Hainan) fa di Qiu Kunjan. Prima di condannarlo, con sentenza definitiva, a un anno e due mesi, e una multa di 20 mila yuan, per aver infranto l’articolo 189 del codice di procedura penale.

Qiu Kunjan, prima di scontare la sua pena, faceva parte di una banda di truffatori di lungo corso, legati alla figura di Jiang Pengfei, in Cina pluricondannato per frode: nel 1986 a 8 anni di reclusione; nel 1997 altre carte false finanziarie e ancora nel 2002 per reati minori su false fatture. Nel 2005 la banda è stata pescata di nuovo con le mani nel sacco. Qiu Kunjan, prima di scoprirsi imprenditore dell’automotive, operava nel ramo delle false garanzie per ottenere prestiti e finanziamenti. Per farlo, lui e i suoi soci, confezionavano aziende-guscio, proprio come la Hotyork, scatole cinesi a volontà, corrompevano funzionari di banca, creavano partite di giro per riempirsi le tasche: l’ultima volta ci ha provato con le navi (di fantasia) con la Xin Lang Shippung Investmentes. È andata male. Ma poteva andare peggio: un anno e due mesi di reclusione. Qiu Kunjan, dopo aver fatto ricorso (respinto) contro il verdetto, è tornato libero nel 2007, con passaporto fresco di stampa, di cui copia Rossignolo ha consegnato ai giornali, deciso a cambiare vita. Basta barche e acque agitate cinese. Molto meglio un comodo crossover targato Torino.