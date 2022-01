Iren: risultato operativo a 308 milioni (-8,4%)

(AGI) Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha approvato ieri i risultati consolidati del Gruppo IREN ed il progetto di Bilancio di IREN dell'esercizio 2011. Lo scenario dei mercati dell'energia in Italia ed in Europa ha mostrato anche nel 2011 una sostanziale difficoltà: il prezzo medio greggio è cresciuto del 40% rispetto al 2010; i consumi di gas naturale sono tornati sui livelli del 2009 con un sensibile decremento rispetto al 2010 (-6,0%); la debolezza della domanda di gas ha coinciso con l'incremento di capacità di importazione del sistema che ha continuato a determinare una situazione di overcapacity; la lieve ripresa della domanda elettrica ha presentato una minor dinamicità rispetto alla crescita dell'anno precedente (+0,6% contro il +3,2% del 2010 sul 2009) e comunque inferiore rispetto ai livelli del 2008.

In questo scenario, il Gruppo IREN ha registrato nel 2011 una sostanziale tenuta dei livelli di redditività della gestione operativa. I Ricavi consolidati del 2011, pari a 3.520,1 milioni di euro si presentano in crescita del 3,8% rispetto ai 3.390,9 milioni di euro del 2010 principalmente per effetto della crescita dei prezzi delle commodities energetiche che ha più che compensato la contrazione dei volumi di gas e calore venduti in forza dell'andamento climatico piu' mite. Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) si attesta a 591,8 milioni di euro, in lieve flessione (-1,6%) rispetto a 601,6 milioni di euro del 2010. Sull'Ebitda del periodo incidono positivamente le performance dei settori Mercato, Infrastrutture energetiche e Servizio idrico integrato che hanno sostanzialmente compensato le flessioni dei settori Ambiente e Generazione elettrica e calore. I settori regolati, che rappresentano il 65% dell'Ebitda di Gruppo, presentano una crescita del 2,4% rispetto al 2010 che ha consentito di compensare la flessione della filiera energetica non regolata che ha risentito, principalmente nel quarto trimestre, delle sfavorevoli dinamiche di mercato. Il Risultato Operativo (Ebit), pari a 308,4 milioni di euro rispetto a 336,7 milioni di euro registrati nell'anno precedente (-8,4%), risente dell'effetto dei maggiori ammortamenti dovuti alla crescita del volume degli investimenti e dei maggiori accantonamenti a fondi rischi sulla generazione idroelettrica e per il servizio idrico integrato.

Il Risultato Netto del Gruppo, omogeneizzando gli anni 2010 e 2011 dagli effetti straordinari connessi all'operazione Edison-Edipower, ai risultati della collegata Sinergie Italiane e alle discontinuità fiscali (Tremonti-ter nel 2010 e nuova formulazione della Robin tax per il 2011), si attesta a 155,0 milioni di euro, in flessione rispetto a 167,9 milioni del 2010. In forza degli effetti straordinari correlati alla riorganizzazione di Edison-Edipower, sulla base degli accordi sottoscritti dalle Parti il 15 febbraio 2012, e alla perdita maturata dalla società collegata Sinergie Italiane, nella quale il Gruppo Iren detiene una partecipazione pari al 27,6%, il risultato netto del periodo si attesta a -107,9 milioni di euro. Tale risultato sconta la rettifica di valore della partecipazione, pari a 136,1 milioni di euro, per la cessione da parte di Delmi ad EdF del 50% di Transalpina di Energia, la svalutazione per 81,3 milioni di euro, relativi alla partecipazione del 10% detenuta da Iren Energia in Edipower, e la quota di perdita pari a 25,8 milioni di euro derivante dalla valutazione ad equity di Sinergie Italiane.

L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2011 è pari a 2.653 milioni di euro (2.260 milioni di euro al 31/12/2010), in forza del volume degli investimenti in particolare per il completamento dell'impianto di cogenerazione "Torino Nord", entrato in funzione nell'ultimo trimestre del 2011, e per l'avanzamento del Polo Ambientale Integrato di Parma e del rigassificatore di Livorno (OLT). Nel 2011 si e' registrato, inoltre, un incremento temporaneo dei crediti relativi alle accise sui prodotti energetici e ai certificati verdi, nonché' una crescita del circolante commerciale correlato all'aumento del volume d'affari. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'obiettivo prioritario di ridurre il rapporto di indebitamento, ha proposto a maggioranza all'Assemblea dei azionisti, convocata per il giorno 14 maggio 2012 (prima convocazione) ed occorrendo per il 21 maggio 2012 (seconda convocazione), la distribuzione di un dividendo di 0,013 euro per azione che verrà posto in pagamento il 21/06/2012 (data stacco cedola 18/06/2012). Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e delle previsioni per l'esercizio in corso, si prevede anche per il 2012 uno scenario macroeconomico ancora sostanzialmente caratterizzato dal perdurare della debolezza registrata nel corso del 2011 che ha condizionato la domanda di energia elettrica e di gas.

Il Gruppo IREN prevede un consolidamento nella crescita delle attività per effetto della progressiva contribuzione degli investimenti realizzati. I risultati del Gruppo IREN saranno comunque influenzati dall'evoluzione dello scenario energetico, della normativa di riferimento e dalla stagionalità dei settori in cui opera, con particolare riferimento all'andamento climatico. Nel 2012 proseguiranno gli investimenti previsti dal piano industriale del Gruppo IREN tra i quali si segnalano: l'entrata in esercizio a pieno regime della nuova centrale di cogenerazione "Torino Nord" da 390 MW, la sostanziale ultimazione del terminale di rigassificazione di Livorno e l'entrata in funzione per la fine dell'anno del Polo Ambientale Integrato di Parma.