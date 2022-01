Fiat: Elkann, 2011 ha cambiato azienda per sempre

Il 2011 ha cambiato la Fiat per sempre, con lo spin off che è stato effettuato dalle attività oggi raggruppate in Fiat Industrial e con l'acquisizione della quota di maggioranza di Chrysler, oggi avete davanti a voi un gruppo automobilistico completamente nuovo". Lo ha affermato il presidente di Fiat, John Elkann, aprendo i lavori dell'assemblea degli azionisti del Lingotto in corso a Torino.

"La Fabbrica Italia Automobili Torino, nata qui a Torino nel 1899, grazie all'unione con Chrysler, oggi è uno dei principali gruppi automobilistici del mondo: vende 4 mln di automobili, è presente in 44 Paesi ed opera in 140 Paesi", ha continuato Elkann. "Se si guarda il fatturato che è di 59 mld, è equilibrato: 21 mld in Nord America, 21 in Europa, 11 nell'area Mercosur e 5 nel resto del mondo". "L'integrazione di queste due realtà", prosegue il presidente, "ha dato la possibilità di guardare al mondo in maniera diversa: abbiamo iniziato nel 2011 e continueremo a farlo nei prossimi anni, proprio con l'obiettivo e l'ambizione di essere tra i grandi gruppi automobilistici del mondo. Tutto questo ha dato notevoli vantaggi anche alle varie parti che compongono la realtà Fiat Chrysler: se prendiamo l'ultimo investimento che e' stato fatto proprio qui in Italia a Pomigliano, probabilmente il più grosso investimento fatto in Italia negli ultimi anni, dimostra come questa realtà beneficia oggi della rappresentazione sui vari mercati. E se pensiamo ai progetti in corso per Maserati, proprio qui a Grugliasco o ai progetti che ci sono per Mirafiori, questi possono esistere proprio perché' c’è la possibilità di esportare e di servire mercati diversi".

"Si e' operato molto nel semplificare il perimetro di attività, nel semplificare l'organizzazione. Uno dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea riguarda proprio la semplificazione della struttura azionaria, dove proporremo di passare ad una categoria di azioni. L'altra semplificazione riguarda il nostro Cda che verrà ridotto ad un numero di 9 persone, in quanto un Cda snello è indubbiamente un Consiglio che permette di essere più efficienti. La sua composizione è fatta da persone che hanno professionalità per poter accompagnare la sua gestione di Sergio Marchionne e del Gec. Avremo anche per la prima volta delle donne nel Consiglio e proprio pensando alle donne, a come le donne sono diventate sempre piu' importanti in Fiat, proprio nel senso di potere dare la possibilità a chiunque, da ovunque provenga e di qualunque genere, di potersi sviluppare al meglio all'interno dell'organizzazione, ricordo che la nostra organizzazione ha oggi come responsabile delle risorse umane proprio una donna, una donna americana. Proprio oggi 4 aprile, si festeggiano i 125 anni dal giorno in cui una donna, Susanna Madora 'Dora' fu eletto sindaco di una città negli Usa", ha concluso Elkann.