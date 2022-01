Marchionne: serve riforma del Paese per rilanciare produzione

L'ad Fiat dice che il gruppo è disponibile a investire in Italia, ma aggiunge che è necessaria un profonda riforma del nostro sistema produttivo. "Il nostro Paese deve decidere se avviare il cambiamento e rendere la base produttiva efficiente oppure restare aggrappato al passato e vivere di ricordi", ha detto Sergio Marchionne durante l'assemblea degli azionisti. "Fiat ha scelto di gestire la sua libertà in modo responsabile e continuerà a farlo, a patto di non compromettere il proprio futuro", ha aggiunto. "Tutto ciò non significa che l'Italia e l'Europa abbiano perso importanza per noi, nè che l'intensità dei nostri sforzi sia diminuita. Ma non sono l'unico orizzonte.

L'alleanza con Chrysler offre un'opportunità. "Ci permette infatti di usare la nostra base produttiva per le esportazioni, assorbendo, in parte, il nostro eccesso di capacità installata". Bisogna però "adeguarsi agli standard necessari per competere a livello internazionale". "Gli strumenti ci sono, la volontà anche. Ora spetta all'Italia, soprattutto delle forze sociali, decidere se metterli a frutto". Per Marchionne " ci sono ancora antagonisti che, per ragioni a noi incomprensibili, stanno facendo di tutto per ostacolare il progetto". "Il rispetto che abbiamo per l'Italia lo dimostriamo nel riconoscere al Paese la piena libertà di scegliere ciò che è meglio per sé, senza chiedere nulla", ha detto. "Ma credo che anche Fiat meriti lo stesso trattamento". E ha concluso: "Il paese può essere molto esigente, ma l'azienda non può essere oggetto di scrutinio investigativo permanente".