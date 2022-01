Province: Saitta, legge cancella democrazia

(ASCA) ''Non c’è nessun obiettivo di risparmio dietro la proposta di legge del Governo che trasforma le Province in enti di nominati. L'unico vero risultato è la cancellazione della democrazia e la scelta di dare a un nuovo esercito di nominati dai partiti il potere di decidere come amministrare i territori senza il controllo democratico dei cittadini''. Lo dichiara il Vice Presidente dell'Upi, Antonio Saitta, Presidente della Provincia di Torino, commentando il giudizio negativo rilasciato oggi in Conferenza Unificata dall'Upi sulla proposta di disegno di legge di modifica della legge elettorale delle Province.



''Non possiamo che denunciare che questa legge porterà all’ingovernabilità e riporterà il Paese ad un nuovo centralismo. Facciamo appello al Parlamento, che a breve si troverà ad esaminare questa proposta, ad intervenire con decisione a correggere le distorsioni di questa proposta di legge assurda, restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere con il voto democratico chi dovrà occuparsi di amministrare le loro comunità''.