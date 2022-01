Lirica: al Regio “Così fan tutte” di Scola

(Adnkronos) Torna al Teatro regio di Torino il 'Così fan tutte' di Wolfgang Amadeus Mozart nell'allestimento di Ettore Scola, il regista che nel 2003 debuttò nella regia lirica proprio a Torino, con questo capolavoro mozartiano. Lo spettacolo va in scena dal 10 al 22 aprile, nove recite in tutto, diretto dall'americano Christopher Franklin e con un cast di specialisti composto da Carmela Remigio (Fiordiligi), Laura Polverelli (Dorabella), Marco Nisticò (Guglielmo), Andrew Kennedy (Ferrando), Barbara Bergnesi (Despina) e Carlo Lepore (Don Alfonso). L'opera sarà trasmessa in diretta su Radio3 Rai il 10 aprile alle 20.

La produzione di “Così fan tutte” si avvale del sostegno di Asi - Agenzia Spaziale Italiana, Partner Sostenitore del Teatro Regio. In occasione di questa sponsorizzazione, dal 26 marzo al 23 aprile sarà possibile ammirare nella Galleria Tamagno un modellino messo a disposizione da Asi che riproduce il lanciatore Vega, decollato con successo il 13 febbraio scorso da Kourou nella Guyana Francese.

Il programma dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per lo sviluppo del lanciatore Vega vede l'Italia protagonista con un ruolo di primo piano sia come principale azionista del programma, con una contribuzione superiore al 60% del costo complessivo, sia come attore industriale che ha progettato e realizzato il veicolo spaziale e la sua infrastruttura di lancio.