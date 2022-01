Sanità: sindacati smentiscono Monferino

In questi giorni l’Assessore regionale alla Sanità Paolo Monferino si è espresso molte volte sul nuovo Piano sanitario, con riferimento anche alla gestione del personale. “Ci sono, purtroppo, due dettagli in queste dichiarazioni che davvero non tornano – scrivono Vincenzo Di Leo (Fp Cgil), Gianpiero Porcheddu (Cisl Fp) e Antonio Di Capua (Uil Fpl) - Sulla mobilità del personale l’Assessore dichiara di aver aperto un tavolo di discussione con i sindacati. Peccato che di questo fatto non siamo a conoscenza, non essendo mai stati né convocati né preavvisati dell’intenzione di farlo. I lavoratori , pertanto, debbono sapere che quanto affermato rappresenta esclusivamente il punto di vista dell’Assessore. In secondo luogo le sei federazioni sanitarie non possono essere il punto di riferimento per la gestione del personale, il cui trattamento giuridico ed economico deve rimanere in capo all’azienda di riferimento! L’argomento, inoltre, deve essere gestito secondo le regole dei contratti nazionali e dei contratti integrativi in essere. Questo è un punto sul quale non intendiamo derogare". E' quanto riporta una nota della Uil Piemonte.