Wlady, stakanovista del trash

Ha conosciuto la ribalta e la notorietà "warholiana" grazie a “Materazzi ha fatto gol”, un jingle per telefonini che in breve tempo è diventato un tormentone nazionale. Un’intuizione che lo ha reso un personaggio, conosciuto anche fuori dai confini del Piemonte, dove imperversava e tutt’ora imperversa tra tv private e radio. Wladimiro Tallini, in arte Wlady, inizia nel 1988 in fm, con un programma per bambini. Da allora inizia la collaborazione con emittenti locali poi scomparse come Radio Express, Radio Antenna Torino e Radio Music Sound, come racconta lui stesso nella suo biografia. Per un anno ha lavorato anche per Radio Veronica. Ama l'etere, ma ancor di più gli piace mostrarsi, sempre elegante con il suo volto “evergreen” del “truzzo da discoteca”. E così, presto approda sul grande schermo: all’inizio come valletto, poi come presentatore, da Televox a Telestudio, dove ha condotto “D… come donna” per un anno con con Barbara Chiappini e poi, con quella che diventerà una sua grande amica, Clara Vercelli.

Un personaggio sui generis, che conosce ogni anfratto della gavetta, senza risparmiarsi. Eclettico e dinamico, gran lavoratore, pronto a gettarsi in nuovi progetti. Uno che le televisioni locali le ha girate tutte o quasi e lo stesso dicasi per la radio. Un personaggio in continua evoluzione, tra i primi a intuire che dalle suonerie per i cellulari poteva nascere un business milionario (come dimenticare il gatto Virgola “Mi chiamo Virgola/sono un gattino/sono la stella/del telefonino”). Quelle pubblicità lo resero famoso ma gli procurarono anche parecchi guai. Il suo volto sorridente e le sue battute non sempre felici hanno girato l’Italia, in un tripudio di notorietà che probabilmente neanche lui si aspettava. Ma quegli anni, a cavallo tra il 2008 e il 2009, non sono stati per l'appunto solo miele. Molestato e minacciato da anonimi, ha denunciato tutto ai giudici che sulla faccenda aprirono un’inchiesta. Lui allora si disse terrorizzato per quanto stava accadendo, mentre su Facebook spuntavano come funghi i gruppi contro di lui, spesso anche violenti nelle argomentazioni (il gruppo “Io odio Wladimiro Tallini” arrivò a contare oltre 2 mila iscritti). In rete è uno stillicidio di insulti, anche ora che il suo volto non è più sugli schermi di tutte le famiglie italiane. Chi vuole ammazzare il gattino Virgola, chi direttamente lui che lo promuoveva. E’ il trionfo del trash più sfrenato, questo è certo, ma che ha fatto di male? Intanto arrivano anche le comparsate sulle tv nazionali al Maurizio Costanzo Show nel 2009.

Con il tempo, però, quella parentesi sul proscenio nazionale si chiude, la notorietà sfuma e con essa scompaiono anche gli insulti e le minacce. Intanto lui, giornalista e conduttore, speaker radiofonico e presentatore, ha continuato a lavorare nelle tv torinesi. Il suo ultimo approdo a Primantenna, dove ormai da 10 anni conduce “Prima Fila”, visibile tutti i giovedì sera anche sul canale 844 di Sky.