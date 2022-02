De Tomaso, cassa con suspense

Avviato l’iter per l’erogazione delle indennità. Il sindaco di Livorno riceve rassicurazioni dal direttore generale del Mise, ma nessuno ormai crede più ai piani della famiglia Rossignolo

La conferma arriva dal sindaco di Livorno, città che condivide con Torino le travagliate vicende della De Tomaso: “I documenti sono arrivati, la procedura è avviata: ai lavoratori sarà garantita la cassa integrazione”. Alessandro Cosimi, ieri a Roma per partecipare, in rappresentanza dell'Anci nazionale, alla riunione della Conferenza Unificata, ha colto l’occasione anche per incontrare, seppur informalmente, il direttore generale del ministero dello Sviluppo Economico, Giampiero Castano, dal quale ha avuto ampie rassicurazioni.



"Il colloquio ha affrontato il tema della cassa integrazione, per la quale da fonti del ministero del Lavoro sono arrivate informazioni – ha dichiarato Cosimi al termine del colloquio – che tutti i documenti necessari per il suo avvio sono pronti e presenti al ministero. In un’ottica di collaborazione tra i due ministeri da parte di quello dello Sviluppo Economico c’è stato un impegno per aiutare il percorso temporale dell’avvio della Cassa Integrazione”.



Nessun dubbio sulla tipologia dello strumento: "Castano ha confermato - riferisce il primo cittadino livornese - che quella che si aprirà sarà Cassa Integrazione per crisi, che potrà trasformarsi in cassa per ristrutturazione qualora la De Tomaso riuscisse a dimostrare di avere la disponibilità del capitale necessario per avviare il processo industriale”. E su questo punto nessuno se la sente di fare previsioni, mentre la credibilità della famiglia Rossignolo è ormai del tutto compromessa. “In ogni caso – ha concluso Cosimi – abbiamo chiesto che ci sia, da parte del ministero dello Sviluppo economico, un’attenzione a convocare in tempi brevi un tavolo che possa definire occasioni diverse dalla De Tomaso per risolvere il problema di questi lavoratori”.