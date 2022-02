Redditi dei politici, trasparenza radicale

La parola d'ordine è trasparenza. In un periodo storico nel quale le vicende Lusi/Margherita e Belsito/Bossi/Lega Nord mettono di nuovo al centro la truffa dei rimborsi elettorali ai partiti, i dirigenti dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta (Salvatore Grizzanti – Segretario; Igor Boni – Presidente; Nicola Vono – tesoriere) rendono pubblici sul sito internet dell’associazione i loro redditi 2011, le loro proprietà e le spese che in un anno hanno sostenuto per fare politica. Tutti i dati sono consultabili da chiunque al seguente link: http://www.associazioneaglietta.it/documenti/anagrafe-pubblica-degli-eletti-e-dei-nominati/anagrafe-pubblica-dirigenti-ass-aglietta/