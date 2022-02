Piemonte: 9 progetti per l’auto del futuro

40 grandi imprese, 28 dipartimenti universitari, 130 piccole e medie imprese e 5 centri di ricerca privati hanno riunito le forze per candidarsi a progettare in Piemonte l’auto del futuro. Complessivamente sono stati presentati 9 progetti, per un valore complessivo di oltre 145 milioni di euro e una richiesta di contributo alla Regione di circa 74. Sono questi, in sintesi, i primi risultati concreti della nuova piattaforma tecnologica dell’automotive, che ha fatto il suo esordio a novembre per la prima volta nella nostra regione così come previsto dal Piano per la Competitività e di cui qualche giorno fa, come da cronoprogramma, sono stati chiusi i termini del bando. «Una grande risposta da parte di tutti – commenta l’assessore allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano – un segno evidente che, quando si riesce a concertare in maniera pratica sui temi dello sviluppo con tutti i soggetti coinvolti, così come è stato fatto anche per questa piattaforma, si è già sulla buona strada. La crisi del settore è nota a tutti, ma nonostante questo rimane forte e viva l’attenzione delle realtà industriali del territorio alle opportunità messe in campo dalla politica, in questo caso dal Governo regionale, che ha destinato sin da subito a questa piattaforma 30 milioni di euro. Le candidature presentate e i relativi progetti innovativi, che adesso valuteremo attentamente, sono il migliore segnale di ottimismo rispetto alle potenzialità su cui possiamo contare».

Sviluppo di motorizzazioni a basso impatto ambientale, nuovi materiali per l’alleggerimento del peso del veicolo, miglioramento della logistica di approvvigionamento, riduzione delle perdite e recupero energetico. Erano questi i temi strategici che la Regione Piemonte aveva concordato con i rappresentanti delle istituzioni, delle università, delle associazioni imprenditoriali e delle principali aziende, su cui era stata la nuova piattaforma automotive. Su ciascuno di questi “assi” sono stati presentate proposte per un totale di 9 progetti, di cui sono capofila: Bitron, Centro Ricerche Fiat (3 progetti), Elp Grugliasco, General Motors, Iveco, Pininfarina e Rockwood. Tra le idee progettuali ci sono i veicoli ad elevata redditività, le motorizzazioni diesel di nuova generazione, lo sviluppo di materiali polimerici e al litio, nuovi powertrain a biometano e l’utilizzo delle più avanzate tecnologie per la realizzazione di telai ultraleggeri che possano essere adattati a veicoli anche molto diversi tra loro. "Dal Piemonte può ripartire un nuovo modello di industrializzazione del Paese - commenta ancora l'assessore Giordano - e la nostra regione deve affermarsi sempre più come punto di riferimento a livello nazionale. E' questo l'obiettivo più importante della piattaforma automotive".