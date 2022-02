Regione cerca manager: no requisiti

Singolare l’avviso per la selezione degli amministratori delle nuove sei federazioni sanitarie. Non sono indicati né titoli né particolari competenze. Quali criteri seguirà l'assessore-tecnico?

Detto fatto. A poche ore dal varo della riorganizzazione del sistema sanitario, la Giunta Regionale ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso per la selezione degli amministratori unici delle Federazioni Sovrazonali, i nuovi organismi introdotti dalla “riforma epocale” di Roberto Cota. Ebbene oltre alla scadenza del bando – fissata per il prossimo 16 aprile – e alla richiesta di “allegare il curriculum” null’altro è comunicato come requisito per potervi partecipare.

A denunciare questa singolare modalità è il capogruppo regionale Federazione della Sinistra, Eleonora Artesio: «Requisiti professionali? Non indicati. Titolo di studio richiesto? Non specificato. Competenze specifiche? Non precisate. Esperienza in ambito sanitario? Superflua. Da una ricerca così selettiva non riusciamo a comprendere quali qualità debbano dimostrare i futuri top manager, ma dato che l’assessore Monferino dichiara oggi “Non sono un cretino”, forse questi requisiti non sono comprensibili ai comuni mortali”».

Perplessità anche dal capogruppo del Pd Aldo Reschigna che dopo aver sottolineato “alcuni elementi discutibili”, quali la scadenza troppo ravvicinata e l’assenza dei requisiti, sostiene che la cosa che colpisce di più, però,« è che nel bando non è precisato il compenso per l’incarico che - spiega il documento - sarà determinato dalle assemblee consortili nel rispetto della legge. Il candidato deve però impegnarsi preventivamente ad accettare la nomina qualora venga conferita. E’ strano che si cerchino sul mercato manager qualificati e di comprovata esperienza e professionalità, senza però comunicare il compenso, ma vincolandoli comunque all’accettazione dell’incarico. Non sembra la modalità più adatta per attirare le figure professionali necessarie per svolgere con efficacia un incarico considerato cruciale».