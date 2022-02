Gtt, il Comune s’attacca al tram

Dall'azienda trasporti niente dividendo. Nel bilancio aumentano i debiti con le banche, ma il conto economico si chiude col segno più. Escamotage del management per spartirsi i premi

Debiti che superano il fatturato complessivo, esposizioni bancarie milionarie con oneri finanziari in continua salita e tariffe che aumentano progressivamente da quando alla guida di Palazzo Civico c'era ancora Sergio Chiamparino. È questa la fotografia che emerge dal bilancio di Gtt - il Gruppo trasporti torinese. Ma i vertici hanno di che rallegrarsi, perché anche quest'anno sono riusciti a chiudere il conto economico in attivo, con un utile di 1,6 milioni di euro. Utile che però non darà diritto ad alcun dividendo all'azionista, ovvero il Comune di Torino, che resta a bocca asciutta.

Niente male per una società che ha un debito complessivo di 458 milioni e crediti per 423 milioni, di cui ben 171 con il Comune di Torino. Un quadro che dimostra come, a differenza di altre società partecipate, se Gtt incassasse tutto il suo credito sarebbe comunque in rosso di circa 35 milioni. Non è un buon segnale neanche il fatto che l'esposizione bancaria sia aumentata in un anno, dal 2010 al 2011, da 132 a 176 milioni. C'è poco di che festeggiare e non è un caso che gli advisor del Comune, quando alla fine dello scorso anno fu il momento di valutare le partecipate pronte a confluire in Fct Holding, espressero un giudizio ben al di sotto delle aspettative di Palazzo Civico. Appena 230 milioni: una quotazione tutt'altro che entusiasmante se si pensa che si tratta di un'azienda con oltre 5 mila dipendenti, immobili, ampio parco vetture e servizi in continuo aumento.

Eppure per l'allegra combriccola guidata dal presidente Francesco Brizio e dall'amministratore delegato Roberto Barbieri - quello della super consulenza per una campagna di comunicazione - va tutto bene, tanto che l'approvazione del bilancio è passata in cda con la sola astensione di Umberto Trabucco (quota Pdl). E se fosse che l'utile serva esclusivamente, come da tradizione, a distribuire premi produttività a dirigenti e top management dell'azienda? Ovviamente meritatissimi come ogni torinese utente del servizio fornito da Gtt ben sa. O no?