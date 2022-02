De Tomaso, spunta un altro cinese

Continua il giallo del misterioso “socio” asiatico. I Rossignolo dopo aver fornito l’identità di un pregiudicato dichiarano di trattare ora con un tal Chen che però non risulta nella Hotyork

HONG KONG distretto del business

Un cinese tira l’altro nel mondo a quattro ruote della famiglia Rossignolo, ma la De Tomaso resta ferma la palo. Dopo aver tirato in ballo Qiu Kunjian, sedicente presidente del fondo Hotyork Investment, pronto (a parole) a sborsare mezzo miliardo di euro per rilanciare le carrozzerie di Grugliasco e rappresentato in Italia dall’avvocato Simone Brambilla dello studio legale internazionale Lsc di Milano, con tanto di newco che per socio unico vanta i torinesi di Bim Fiduciaria, oggi, Gianluca Rossignolo fa marcia indietro.

«Da alcune settimane parliamo con Michael Chen, che controlla la quota di maggioranza della società Hotyork», ha rivelato alla stampa l’amministratore delegato di De Tomaso, esattamente 48 ore dopo aver presentato le credenziali (anagrafiche) del futuro socio, il signor Kunjian, attraverso copia del passaporto del presunto presidente-imprenditore. Un dietrofront da brividi, soprattutto per gli oltre mille lavoratori dell’azienda. L’avvocato Brambilla per ora tace. E con lui resta in silenzio anche l’elegante studio legale Lsc che ospita nella sua sede, nel quadrilatero della moda di Milano, Cl Investment, la sussidiaria italiana della società cinese. No comment anche da Banca Intermobiliare, socio unico di Cl Investment. Del “presidente” Kunjian, atteso per mesi a suon di comunicati, neanche l’ombra.

Vista la fedina penale dell’uomo (le condanne per frode a suo carico sono facilmente reperibili online: agenzia di stampa Xinhua o direttamente ai Tribunali di Haikou e Xiamen) si capisce anche il perché della scelta di mantenere un “basso profilo”. Ma non basta a spiegare tutto. Perché nel fondo “salva De Tomaso”, la misteriosa Hotyork di Hong Kong, il signor Kunjian non risulta occupare alcuna carica. E non dall’altro ieri, quando l’agenzia di stampa Agi-China ha riferito che il signor Kunjian sarebbe stato fatto fuori dalla società perché “anello debole della catena” di comando. In realtà il pregiudicato per truffa Qiu Kunjian sembra aver poco a che fare, se non per le parole dei Rossignolo, con Hotyork di Hong Kong. Almeno così pare consultando l’ultimo bilancio di Hotyork Investment, depositato il 22 settembre 2011 alla Camera di commercio di Hong Kong. Qiu Kujian, infatti, non compare né tra gli amministratori né tra gli azionisti. E fatto ancora più grave, non è presente neppure il nome dell’imprenditore Micheal Chen, fresco riferimento di giornata per Rossignolo, in qualità di “maggior azionista” di Hotyork.

Perché il 50% del capitale sociale (appena 100 mila euro, sufficienti ad aprire una piccolissima società per azioni e non per fare investimenti da mezzo miliardo di euro) è in mano al signor Yu Bo. È lui il primo azionista di Hotyork: passaporto americano (467472722) e residente a Zhuhai, nel Guangdong, in Cina e poche tracce dietro di sé. Il socio numero due è il direttore di Hotyork, il signor Liu Shiru, con il 42% del capitale, anch’egli residente a Zhuhai.

Il restante 8 % è controllato dalla signora Jiang Mengxi, anch’essa di Zhuhai. La società è attiva dal 2009 ma non operativa. La segreteria fa riferimento alla Ata Corporation Formation di Hong Kong, specializzata nel costruire shell companies, società guscio e “scatole” cinesi.