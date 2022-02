Fiat Industrial: Marchionne, non produrremo più autobus

"Non produrremo più autobus. Non utilizzeremo più quello stabilimento, lavoriamo con il Governo per trovare un altro utilizzo che non sia nostro". Così il presidente di Fiat Industrial, Sergio Marchionne, parlando della fabbrica di autobus di Valle Ufita (Avellino) di Irisbus. L’ad di Iveco, Alfredo Altavilla, ha indicato che "il 24 dicembre è stato raggiunto l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività. Stiamo lavorando con il ministero dello Sviluppo Economico per trovare una soluzione che possa garantire una eventuale continuità occupazionale.