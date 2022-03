Fiat Industrial: Marchionne, su futura sede tempo per decidere

"Non le piace questa?". Così ha risposto scherzando il presidente di Fiat Industrial, Sergio Marchionne, al giornalista che gli ha chiesto dove sarà la futura sede di Fiat Industrial. "Non ho mai detto che non mi piace qua, ma c'e' un mondo là fuori che occorre analizzare per capire quello che conviene di più a Fiat Industrial. Ci faccia lavorare. Abbiamo tempo e spazio. Le aziende vanno bene. Non diamo adito a nuove speculazioni", ha aggiunto Marchionne.