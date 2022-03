Lavoro: Fassino, bene nuova formulazione

Piero Fassino, sindaco di Torino e membro della direzione nazionale Pd interviene sulle modifiche al ddl sul lavoro: "L’accordo sull’articolo 18 è un successo di tutti coloro che hanno operato in queste settimane per una soluzione innovativa e al tempo stesso equa. Un esito intorno a cui adesso occorre acquisire il consenso sociale più vasto, evitando lacerazioni sociali e tenendo insieme esigenze delle imprese e tutela dei lavoratori. E va riconosciuto a Bersani di avere contribuito in maniera decisiva al positivo epilogo di un passaggio cruciale per il Paese".