I privati siamo noi

La battaglia dei benicomunisti, che vorrebbero trasformare un po' tutto in proprietà collettiva, dalle bottiglie d'acqua agli asili, sottraendo così tutto il possibile alla disponibilità dei privati, è una delle più gravi minacce per la libertà oggi esistenti. I nostri peggiori incubi si vanno peraltro materializzando: giusto qualche giorno fa è stato presentato il manifesto per un "soggetto politico nuovo", che dall'unione tragga la forza di instaurare il "bene-comunismo" (parole loro).

Tra i tanti oltraggi alla libertà portati dai benicomunisti, ce n'è uno particolarmente insidioso: la sistematica opera di denigrazione del privato che essi compiono.

In questi giorni, ne stiamo avendo un esempio lampante proprio con la querelle sulla gestione degli asili nel Comune di Torino, a cui abbiamo già fatto cenno qualche settimana fa. Spendendo troppo, il Comune ha violato il patto di stabilità, come conseguenza gli sarà vietato (ri)assumere le maestre a settembre, e allora cerca un modo per tenere lo stesso in piedi il servizio asili, facendo fesso il patto di stabilità e possibilmente senza finire davanti alla Corte dei Conti.

Tralasciamo ogni considerazione su quanto è semplice aggirare i vincoli di spesa posti dal patto di stabilità, semplicemente esternalizzando il servizio e dandolo in gestione a privati, quella che i benicomunisti chiamano "privatizzazione" del servizio, anche se del tutto impropriamente perché il conto continua a pagarlo il Comune. Ciò su cui vogliamo fermare l'attenzione sono piuttosto le parole di chi si sta battendo contro questa supposta "privatizzazione", considerata già di per sé un attacco intollerabile all'ideologia dell'asilo-bene comune; anzi, con un tremendo lapsus rivelatore, loro scrivono proprio "infanzia bene comune": in fondo, l'assessore Pellerino ci tiene a dire che «non si tratta di semplice badanza, ma di vera educazione», e non è mai troppo presto per iniziare a indottrinare (ops: educare) i bimbi ad essere dei bravi beni-comunisti e amanti delle tasse.

Nel sostenere la via alternativa dell'affidamento del servizio a un'apposita azienda pubblica, erede delle Ipab, i benicomunisti sono giunti a sostenere che «i cittadini trovano oltraggioso soltanto pensare alla privatizzazione della cura dei nostri piccoli, così come avevano trovato vergognoso che si volesse privatizzare un altro bene comune: l’acqua».

Ora, non ci dispiacerebbe poter essere "cittadini" di qualche altro ordinamento, dove questo neo-collettivismo sia un po' meno di casa, il debito pubblico sia un po' meno mostruoso, e i vincoli di spesa si prendano un po' più sul serio. Ma volenti o nolenti siamo "cittadini" anche noi "(e)inauditi", per cui, a tacer d'altro, l'affermazione di cui sopra è falsa perché ci siamo almeno noi a non trovare in alcun modo "oltraggioso" o "vergognoso" affidare ai privati né la gestione dell'acqua né gli asili.

Il punto è che questo disprezzo dei privati, visti sempre come avidi aguzzini assetati di soldi e sfruttamento, è francamente incomprensibile. C'è forse una differenza antropologica tra chi lavora come privato e chi lavora nel pubblico? Posto che siamo tutti esseri umani, non si capisce davvero perché, per il solo fatto di essere lavoratori pubblici, gli uni dovrebbero essere sempre dediti in modo integerrimo all'interesse generale, e invece gli altri, per il solo fatto di lavorare nel privato, dovrebbero volere il male dei bambini o avvelenare i pozzi.

Posto quindi che non è una questione di persone, dobbiamo chiederci: qual è il sistema che ci fa stare ragionevolmente più certi che le persone che ci lavorano trattino bene i nostri bambini, o ci facciano arrivare l'acqua pulita, nelle quantità necessarie, e a prezzi bassi? Qui la teoria e la pratica ci dicono che il privato e il mercato sono incomparabilmente migliori: non perfetti, ma migliori.

La teoria ce lo dice per un motivo molto semplice: è più normale attendersi beni e servizi migliori quando per legge li può fornire uno solo, che non vedrà scalfito il proprio monopolio sia che faccia bene sia che faccia male, o piuttosto quando più concorrenti devono costantemente migliorarsi per non essere sorpassati, per cui restano sul mercato solo se i beni e servizi che offrono sono buoni?

Quanto alla pratica, la storia è piena di esempi: dalle mai abbastanza ricordate magnifiche sorti e progressive dell'Unione Sovietica, ai giorni nostri: basti pensare, per limitarci alla settimana appena passata, al totale degrado in cui versano l'ex villaggio olimpico di Torino e i treni del vecchio servizio notturno a Porta Nuova e Lingotto, come documentato rispettivamente da Stampa e Repubblica. Non sono questi beni attualmente comuni, finiti in "tragedia" come tutte le proprietà collettive? Di venderli, però, manco a parlarne, come ha ribadito l'amministrazione subalpina. Ma gli esempi pratici sono anche positivi: dove i benicomunisti avevano fatto la solita accusa al mercato di far sparire tante belle cose, nella fattispecie le cabine telefoniche, il mercato si è incaricato di smentirli, trovando un modo per farle rivivere, inaugurato appena un paio di giorni fa.

C'è poi un altro aspetto: ciò che proprio ai benicomunisti non va giù è che da certe attività "vitali" si possa trarre profitto, e il privato - dicono - è sinonimo di profitto. Qua i problemi sono due. Intanto, non è affatto vero che privato voglia per forza dire obiettivo di guadagno: è infinito l'esempio di istituzioni di cura, assistenza, educazione e simili, così come di iniziative di solidarietà e mutuo soccorso, del tutto private, nate per puro spirito altruistico. E ve ne sarebbero molte di più, se solo il settore pubblico non facesse di tutto per monopolizzare il welfare, con il risultato di offrirne al contempo troppo e poco, troppo spesso male, e comunque a costi da default.

Ma quand'anche il privato costruisca ospedali, scuole, asili, impianti di imbottigliamento allo scopo di guadagnarci, che male c'è? in fondo guadagnerà solo se soddisferà bene i bisogni dei clienti: per cui si arricchirà solo se saprà fare del bene agli altri. Del resto, i benicomunisti lavorano forse gratis? il compenso che ricevono per insegnare all'università, scrivere libri e articoli, o svolgere qualunque altra attività, rende forse "oltraggioso" o "vergognoso" il loro mestiere? se lo pensassero, dovrebbero coerentemente rifiutare di essere pagati. Ma se invece accettano di ricevere un compenso, perché per alcuni mestieri (i loro) questo va bene, e per altri no?

Qui il timore dei benicomunisti è che alcuni non si potrebbero permettere i prezzi dei privati. Ma è tutto da dimostrare che, in un regime di concorrenza serio, senza la concorrenza sleale dell'imprenditore pubblico, e senza il peso delle tasse con cui ora paghiamo i servizi pubblici, "i cittadini" spenderebbero di più: anzi! Per chi non ce la fa comunque, si prevedano sussidi e aiuti, ci mancherebbe: ma una cosa è questo, tutt'altra è voler monopolizzare l'universo mondo.

Insomma: il bello del libero mercato è che chiunque di noi, anche i benicomunisti, può mettere su una qualunque iniziativa e offrirla agli altri. Perché mai quella stessa iniziativa dev'essere buona solo se esercitata sotto il cappello salvifico del bene-comunismo, e cattiva altrimenti? perché mai il bollino pubblico dovrebbe essere più potente della pietra filosofale degli alchimisti?

Cose inaudite.