Calcio: Juventus con il marchio Jeep

(Adnkronos) - La Fiat sarà il nuovo sponsor della Juventus con il marchio Jeep per tre stagioni. "Fiat S.p.A. e la Juventus Football Club S.p.A. hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding che prevede da parte di Fiat la sponsorizzazione della maglia da gioco della Juventus per le prossime tre stagioni sportive. Dal 1° luglio 2012, Fiat S.p.A. diventerà quindi l'unico sponsor di maglia di Juventus, per tutte le competizioni, a fronte di un corrispettivo fisso complessivo di 35 milioni di euro per le prossime tre stagioni, oltre alla fornitura di vetture del gruppo", spiega la Fiat in una nota. "Nella prossima stagione sportiva 2012/2013 comparirà sulle maglie da gioco il marchio Jeep.

Il Memorandum prevede inoltre l'attribuzione a Fiat S.p.A. del diritto di sfruttamento dell'immagine di Juventus, tra cui l'uso dei propri marchi sull'abbigliamento tecnico di tutte le squadre del club e molteplici altre possibilità di partnership in svariati campi. L'accordo definitivo, che avrà durata fino al 30 giugno 2015, sarà firmato nelle prossime settimane". "Con oltre settanta anni di storia leggendaria, celebrati nel luglio dello scorso anno, Jeep può vantare una fama globale con vetture distribuite in più di 120 Paesi del mondo. Dall'introduzione del primo esemplare, nel 1941, più di 15 milioni di esemplari Jeep sono stati prodotti e distribuiti nel mondo", conclude la nota.