Lega: Maroni, ora serve pulizia, al Congresso con candidato unico

«Dal punto di vista giudiziario, sarà quel che sarà. Ora si deve pensare al partito e a fare pulizia senza guardare in faccia nessuno». Lo afferma Roberto Maroni in un colloquio con La Repubblica dopo essere stato incaricato dal Consiglio Federale, insieme a Roberto Calderoli e a Manuela Dal Lago, di guidare la Lega fino al congresso d'autunno. L'ex ministro parla delle prossime mosse fino al congresso nazionale «dove si sceglierà il nuovo segretario e si stabiliranno le alleanze per le elezioni parlamentari. Perché' un conto sono le amministrative, altro le politiche». Per Maroni il passo indietro deciso da Umberto Bossi è «un grande atto di dignità e coraggio. Ancora una volta ci ha salvato. Lui ha proposto i nomi dei tre reggenti. Ed è stato lui a dire che il congresso va fatto a ottobre». Maroni non risponde alla domanda su una sua eventuale candidatura a segretario, ma nemmeno smentisce. Poi assicura che Bossi «non può mettersi in disparte, anzi, io gli ho detto: 'se ti ricandidi avrai il mio voto. Quando saremo al congresso, si riprenderà la direzione vera. E non ci saranno più “bossiani” e “maroniani” o altro». E al congresso di ottobre «si arriverà con una candidatura unica», conclude Maroni.