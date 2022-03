Fornero a Caselle, scontro Cgil-Uil

“Elsa Fornero all’Alenia? Non la vogliamo”. “Noi, invece, sì”. Botta e risposta senza esclusione di colpi tra Fiom e Film, le organizzazioni dei metalmeccanici di Cgil e Uil, sull’incontro del ministro del Lavoro con i dipendenti dell’Alenia di Caselle.

Dopo la comunicazione ufficiale, nella quale si dava notizia della visita, è stato il leader Fiom Giorgio Cremaschi a lanciare la provocazione, chiedendo alla Fornero di desistere dal proprio intento, ma stato subito rimbrottato da Maurizio Peverati (Uilm): “Apprezziamo il coraggio del ministro di accettare il confronto in una fabbrica, su temi tanto spinosi come la riforma del lavoro. In democrazia non si può rifuggire dal confronto, ascoltarci reciprocamente sarà utile a lei e a noi. Noi della Uilm non abbiamo paura di essere delegittimati nel nostro ruolo che rimane irrinunciabile per il funzionamento della democrazia: il sindacato rappresenta i lavoratori, media i loro interessi, ed è per questo che non può, e non deve, sottrarsi al confronto. La Uilm dirà anche questo al ministro Fornero”.