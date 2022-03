Politecnico Torino: una donna prorettore

(ANSA) A poco più di un mese dalle elezioni e a pochi giorni dalla nomina a rettore del Politecnico di Torino, Marco Gilli ha annunciato i componenti della squadra che lo supporterà. Prorettore sarà Laura Montanaro. I quattro vicerettori sono: Anita Tabacco, per la Didattica, Enrico Macii, per la Ricerca e il Trasferimento tecnologico e per l'Internazionalizzazione, Muzio Gola per la Qualità e Romano Borchiellini, per la Logistica e l'Organizzazione (oltre alla delega alle relazioni sindacali).