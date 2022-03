Fiat: Airaudo (Fiom), in tribunale per ridare rappresentanza a lavoratori

(Adnkronos) - Le cause promosse dalla Fiom contro l'intesa Fiat ''ci sono per ridare rappresentanza ai lavoratori, l’ad se ne faccia una ragione''. Così il responsabile nazionale auto della Fiom, Giorgio Airaudo, replica all'amministratore delegato del Lingotto Sergio Marchionne. ''Bisogna che qualcuno avvisi Marchionne che 82.600 lavoratori del gruppo non si sono espressi sull'intesa -prosegue Airaudo- e che i 7 mila sì raccolti a Pomigliano, Mirafiori e alla ex Bertone sono meno del numero degli iscritti che la Fiom ha in Fiat come hanno certificato loro nel bilancio sociale di qualche giorno fa'', conclude l'esponente sindacale.