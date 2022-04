Meteo Piemonte: sole a Pasqua e Pasquetta

Che le previsioni meteo per Pasqua non siano molto buone per tutta Italia ormai l'avevamo capito. Diciamo però che non tutto è perduto, infatti la giornata di Pasquetta si prenderà una sorta di rivincita regalandoci il sole praticamente su tutto lo Stivale ma un clima ancora piuttosto fresco, eccezion fatta per le estreme regioni meridionali, ancora alle prese con residue correnti instabili legate al passaggio temporalesco del giorno precedente. Ma vediamo nel dettaglio che tempo farà a Pasqua e Pasquetta in alcune delle principali città italiane, con temperature minime e massime previste nei due giorni.



NORD – PASQUA all'insegna del bel tempo per Torino (7/17°C), Genova (12/19°C) e Milano (10/18°C), anche se nel capoluogo lombardo vi potrà essere il rischio per qualche isolato rovescio serale. Più instabile a Bologna (11/14°C) tra mattino e primo pomeriggio con possibilità di temporali, mentre a Venezia (10/13°C) il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso e soffierà una moderata Bora. PASQUETTA invece all'insegna del sole per Venezia (6/13°C) e Bologna (4/16°C), seppur con nubi alte in avvicinamento dal pomeriggio. Qualche velatura o strato solcherà i cieli già nelle prime ore del mattino su Milano (7/17°C) e Genova (11/15°C), con nubi irregolari su quest'ultima a partire dal pomeriggio, mentre a Torino (6/16°C) si avrà una maggior variabilità, comunque asciutta.



CENTRO – PASQUA bagnata sin dal mattino per Firenze (8/16°C), Perugia (6/13°C) ed Ancona (13/15°C), con prime schiarite a partire da Ovest nel pomeriggio, ma i fenomeni proseguiranno sulla città marchigiana fin verso sera. Temporali dal pomeriggio a Pescara, mentre Roma (9/18°C) godrà di cieli parzialmente nuvolosi ma clima sostanzialmente asciutto. PASQUETTA all'insegna del sole su Firenze (3/15°C) , Perugia (5/14°C) e Roma (5/17°C), mentre Ancona (8/13°C) e Pescara (9/13°C) risentiranno di qualche annuvolamento al mattino. Velature in arrivo ovunque a partire da Ovest dal pomeriggio e verso sera.



SUD – PASQUA sfortunata per Reggio Calabria (15/18°C) con rovesci frequenti per gran parte del giorno, con solo temporanee schiarite. Acquazzoni anche a Palermo (13/18°C), seppur con pausa precipitativa pomeridiana. Idem per Napoli (13/16°C), mentre a Bari (13/16°C) e Lecce (12/17°C) si avranno temporali sparsi dal tardo pomeriggio, con piogge in proseguimento notturno. PASQUETTA nuovamente bagnata, almeno al mattino, per Lecce (8/13°C) e Reggio Calabria (15/17°C). Soleggiato a Napoli (8/15°C) e Bari (9/12°C), ma ventoso su quest'ultima. Più nubi invece a Palermo (14/17°C), con clima asciutto.