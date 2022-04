Exor: confermata vendita Alpitour per 225 mln

(ANSA) Exor conferma la cessione della partecipazione in Alpitour per 225 milioni di euro. L'accordo è stato integrato con il riacquisto di un albergo per 26 milioni di euro (viene quindi portata da 15 a 26 milioni la remunerazione del prezzo differito). La struttura sarà concessa in locazione al gruppo Alpitour e garantirà ad Exor un rendimento legato ai risultati della gestione dell'immobile con un minimo garantito. Potrà poi essere ceduta a terzi senza alcuna limitazione contrattuale. Il closing dell'operazione di vendita di Alpitour è previsto nelle prossime settimane. Gli acquirenti sono due fondi chiusi di private equity facenti capo a Wise Sgr e J. Hirsch & Co, a cui si affiancano altri soci finanziari tra cui Network Capital Partners. Gli acquirenti effettueranno l'operazione mediante Seagull, un veicolo societario appositamente costituito ed opportunamente capitalizzato.