Turkish Airlines: da maggio giornalieri i voli tra Istanbul e Torino

Oggi, alla presenza di Maurizio Montagnese, presidente SAGAT, Aylin Sekizkok, Consigliere Generale del Consolato di Turchia di Milano, l'Ambasciatore Franco Giordano, Consigliere Diplomatico della Città di Torino e Fausto Palombelli AD SAGAT, oltre a tutti i General Manager delle sette destinazioni italiane Turkish Airlines, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi voli della compagnia di bandiera turca.



Dal 28 maggio 2012, infatti, la Turkish Airlines incrementerà i collegamenti tra lo scalo piemontese di Torino Caselle ed Istanbul dagli attuali tre voli settimanali al collegamento giornaliero.

"Questo nuovo aumento delle frequenze sulla tratta per Istanbul segna un grande passo avanti per la nostra compagnia, e per la nostra destinazione," ha dichiarato Cem Sahir Islam, General Manager Turkish Airlines Torino, "il nostro obiettivo è quello di riuscire a creare una vera e propria connessione tra l'Italia e il resto del mondo, favorendo i viaggi business ma anche i viaggi lesure".





Un aumento di frequenza, quindi, che conferma la strategia della compagnia di bandiera turca di puntare soprattutto sulla capillarità dei servizi offerti in Italia e nel mondo, non ultimo l'annuncio lo scorso 25 marzo, di ben 134 nuovi voli in tutto il mondo.

Per questa occasione, Turkish Airlines ha effettuato il collegamento odierno con un Boeing 737-800 con livrea speciale. Si tratta di una livrea unica, realizzata con le immagini di tutti i 17.000 dipendenti della compagnia turca. È questa la prima occasione ufficiale in cui l’aereo atterra su uno scalo italiano.