Stop manutenzione scuole, Guariniello scrive a Profumo

(ANSA) - Il procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello ha scritto al ministro Francesco Profumo per segnalare ''un problema generale di indisponibilità economica per interventi di manutenzione sugli edifici scolastici della Provincia''. Lo ha deciso dopo i controlli delle Asl che hanno evidenziato l'annullamento di numerosi interventi chiesti dalle scuole. Guariniello ha seguito la vicenda del crollo al liceo Darwin di Rivoli in cui morì Scafidi. Allo stesso Darwin ci sono criticità.