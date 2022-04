Fiat: Ugl, martedì Centrella incontra lavoratori di Torino e Volvera

(Adnkronos) - Il segretario generale dell'Ugl, Giovanni Centrella, sarà martedì prossimo in Piemonte per incontrare i lavoratori del Gruppo Fiat e Fiat Industrial di Torino e Volvera. Nel corso delle assemblee (la prima in mattinata a Mirafiori, l'ultima in serata a Fiat Industrial Iveco), il leader dell'Ugl, spiega una nota ''illustrerà' i contenuti della riforma del lavoro recentemente varata dal Governo e le ragioni del no'' dell'Ugl ad un provvedimento che non tiene contro delle esigenze dei lavoratori della grande industria, privandoli di garanzie essenziali in una fase di crisi come quella attuale.