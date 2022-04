Grana astigiana per Ghiglia

Dicono che… la decisione di Andrea Zavattaro di correre in solitaria, sotto le insegne di “Alleanza astigiana”, per la poltrona di sindaco di Asti, abbia messo in grande difficoltà Agostino Ghiglia. Il vicecoordinatore vicario del Pdl piemontese è infatti il grande protettore politico dell’ex assessore: assieme hanno condiviso la militanza nel Msi, l’esodo in An ed infine l’approdo nel Pdl.