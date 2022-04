Trasporti: Assessore Bonino, sistema da riorganizzare

"Dobbiamo riorganizzare il sistema del trasporto pubblico locale, perché le condizioni economiche non ci consentono più di conservare il servizio così come viene effettuato oggi". L'assessore ai Trasporti Barbara Bonino fa il punto della situazione sul piano di riordino dei trasporti. "E’ bene sottolineare però che non lasceremo a piedi nessun pendolare: tutte le linee saranno conservate – spiega – Si tratta semplicemente di una riprogrammazione che prevederà la riconversione da ferro a gomma di quelle linee la cui percentuale fra il costo e l’incasso della bigliettazione è troppo bassa. In taluni casi, si tratta di linee che già ora vengono esercitate tramite bus, per cui agli utenti non cambierà nulla: semplicemente verrà consolidata una situazione finora considerata temporanea. Il piano è in via di definizione e sarà presentato ufficialmente nella settimana dal 16 al 20 aprile”. Un’operazione dovuta alle condizioni economiche generali. “La razionalizzazione è assolutamente necessaria per la drastica riduzione nei trasferimenti dallo Stato a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni. Tagli che hanno inciso pesantemente sul finanziamento sia dei servizi ferroviari che di quelli effettuati con i bus. La Regione non può più permettersi di mantenere linee il cui costo per ciascun utente è di oltre 20-30mila euro”.