“Ritrovare il tempo per la Parola”

Nel tradizionale messaggio pasquale, Nosiglia invita alla speranza e a resistere all’invasione di un’informazione “senza luce” e alle seduzioni di una vita “spericolata”. A tavola spegniamo la tv

Riannodare il filo della speranza per ritrovare se stessi e la vita autentica. Dopo la Lettera di Natale, mons. Cesare Nosiglia scrive nuovamente alla comunità cristiana subalpina in occasione della Santa Pasqua: «Desidero visitare la vostra casa e sostare con voi», scrive l’arcivescovo di Torino, «per ascoltare la voce del vostro cuore e aprirvi il mio, perciò vi ripeto le parole che un giorno Gesù disse a Zaccheo nella città di Gerico: “È davvero bello fermarmi oggi a casa tua!”. Gesù si è autoinvitato, Zaccheo lo ha accolto con gioia; accogliete anche la mia venuta con la stessa gioia. Leggete questa lettera come se fossi io stesso, seduto nella vostra casa, che vi parlo, come ospite, Vescovo, padre e amico. Possa aiutarvi a camminare insieme come famiglia nella Pasqua del Signore risorto».

Nosiglia invita a staccare, almeno per un attimo, la spina della vita frenetica che ci imprigiona in ritmi serrati, a orari disumani, per riassaporare il gusto del confronto e del dialogo. «Oggi abbiamo tutti poco tempo (e forse poca voglia) per leggere. Ci limitiamo a sfogliare il giornale, guardare la TV, viaggiare sulla Rete di Internet… Eppure sentiamo che le troppe informazioni, che invadono la vita, mancano spesso di luce, di calore, di speranza. Possiamo certo raccontarci quel che è accaduto, dentro casa, al lavoro, in quartiere, nel mondo; ma spesso è un parlare che finisce per ripiegarsi su se stessi, parole che alla lunga ci muoiono in gola. La Bibbia, il Vangelo, è parola di risurrezione, fuoco che scalda il cuore. È Dio che ci parla, anche dentro le nostre croci, e le apre ad un orizzonte di speranza prendendole su di sé, insieme a noi».

Ed è proprio nella famiglia contemporanea che spesso si vivono condizioni di solitudine: «Il pasto deve farsi ricco di dialogo e di comunione: possiamo allora spegnere la televisione, quando mangiamo? Possiamo cercare di trovarci tutti insieme anche a costo di fare qualche sacrificio negli orari? Sono piccole scelte, ma necessarie, per ricuperare nella casa un clima di dialogo e di incontro tra persone che si amano». Perché la casa è «la prima Chiesa e le relazioni familiari sono il primo luogo dove avviene il passaggio pasquale: dalla morte alla vita, dall’egoismo al dono, dalla delusione alla speranza».

Il messaggio si conclude con la preghiera dei due discepoli di Emmaus: «Non te ne andare Signore, resta con noi perché senza di te si fa sera, e tutto diventa buio e triste. Resta con noi sposi, soprattutto se stiamo lottando per tante situazioni di difficoltà per il lavoro che manca o per tante incomprensioni in casa, con i figli, con gli anziani e a volte anche tra noi coniugi. Resta anche con quegli amici che non ce l’hanno fatta a stare insieme con fedeltà e dona a tutti la tua pace, il tuo perdono, la forza di ricominciare e di guardare avanti con rinnovata fede in Te. Resta con noi ragazzi e giovani, che desideriamo una vita bella e un futuro riuscito, nel lavoro e nella scelta di quella vocazione che Dio suscita nel cuore. Resta anche con chi si illude di trovare la felicità in una vita “spericolata” e sperimenta la noia e la tristezza che tutto ciò lascia dentro: donaci il coraggio di cambiare, di amare, di sperare e di non smettere mai di credere in noi stessi e nel tuo amore. Resta con noi anziani, malati e sofferenti, che, dopo una vita di lavoro e di fatiche, ci ritroviamo magari fuori dalla nostra casa, in strutture anche belle ed attrezzate ma spesso prive del calore di una famiglia. Dove sei Signore? Fatti vicino almeno Tu e mostrati amico, come sempre, della nostra solitudine».