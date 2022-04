Euroregione: Alpmed, summit a Torino

(ANSA) Rilanciare il progetto dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo: e' l'obiettivo di una riunione in programma l'11 aprile a Torino a cui parteciperanno i presidenti e i vice-presidenti dell'Euroregione AlpMed.



All'ordine del giorno dell'incontro di mercoledì c'è il futuro della politica di coesione, nella prospettiva di adottare una posizione comune che sarà poi presentata a Bruxelles. Saranno inoltre presi in esame i progetti di cooperazione conclusi o attualmente in corso, tra i quali l'avanzamento del lavoro dei gruppi tematici a cui spetta individuare le strategie che dovranno sfociare nella presentazione di proposte progettuali transnazionali a valere sui futuri programmi europei.



In dettaglio i gruppi tematici sono cinque e si occupano di Cultura e turismo, Innovazione e ricerca, Accessibilità e trasporti, Ambiente e prevenzione dei rischi e Educazione e formazione. L'Euroregione Alpi-Mediterraneo e' una struttura di cooperazione transnazionale in ambito europeo, nata nel 2006 e costituita dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per l'Italia e da Provence-Cote d'azur e Rhone-Alpes per la Francia.