Pasqua a Torino: potenziati i mezzi pubblici

In occasione di Pasqua, nonché di Pasquetta, a Torino verranno potenziati i mezzi pubblici per consentire ai torinesi e ai turisti di circolare per la città, andando alla scoperta delle bellezze culturali che caratterizzano il capoluogo piemontese. Autobus City Sightseeing, battelli e altri mezzi pubblici circoleranno anche nel weekend pasquale con potenziamenti sulle linee. Per quanto riguarda i mezzi pubblici verrà rispettato l’orario feriale al sabato, mentre l’8 e il 9 aprile circoleranno con orari festivi, con la metropolitana che circolerà dalle ore 7:00 alle ore 1:00 sia a Pasqua che Pasquetta.

Per quanto riguarda i battelli Valentina e Valentino, si partirà con la prima corsa alle ore 9:00 e si terminerà con l’ultima partenza alle ore 19:10, con servizio raddoppiato nel pomeriggio; i bus City Sightseeing, invece, proporranno l’itinerario classico ogni ora dalle ore 10:00 alle ore 18:00, oltre al tour “Torino Contemporanea” ogni due ore dalle ore 10:15 alle ore 16:15. A Pasqua e Pasquetta sarà in funzione anche la tranvia Sassi-Superga dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con corse pomeridiane raddoppiate; infine, il Venaria Express, che collega Torino con la reggia, sarà in funzione dalle ore 8:30 alle ore 19:30 con corse ogni ora, mentre il pomeriggio ogni mezz’ora.