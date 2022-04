Cota (Lega): “Ci stanno sommergendo di fango”

«Abbiamo gli anticorpi per ribadire con forza i nostri valori e la nostra trasparenza, e possiamo farlo solo tornando in mezzo alla gente, tra i nostri militanti». Per il governatore leghista del Piemonte Roberto Cota, intervistato da un giornale, è questa l'unica strada per reagire ad una «macchina del fango che ci sta sommergendo mentre tutte le accuse sono ancora da accertare».



«Non sono abituato a parlare di complotti se non ho le prove per farlo. Certo, siamo la più forte forza di opposizione oggi in Italia e ci stanno sommergendo di fango», afferma Cota. Adesso, però, «dobbiamo ripartire, e possiamo farlo solo perché Bossi, unico leader in Italia, ha scelto di fare un passo a lato per tutelare in primis la Lega Nord e poi la sua famiglia».