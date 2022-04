Vini Gancia: ridotti gli esuberi

(ANSA) Sindacati ed azienda hanno raggiunto oggi l'accordo sugli esuberi alla storica casa vinicola di Canelli. Il numero scende da 24 a 17 (su un totale di 104 dipendenti) e potrà essere ulteriormente ridotto al termine di un anno di cassa integrazione straordinaria già preventivata. Martedì prossimo in Regione è previsto l'incontro per la firma della cigs. Inizierà il 23 aprile, durerà un anno ed interesserà al massimo 17 lavoratori in gran parte impiegati.