Arrestato sindaco del Vercellese

Marco Socco, sindaco di Lignana, è stato arrestato nella notte fra sabato 7 e domenica 8 aprile con l'accusa di concussione. Socco è stato bloccato, dai carabinieri di Vercelli, davanti a un locale notturno della Bassa mentre riceveva, dal gestore dell'esercizio, 450 euro in contanti. Le indagini, come confermato da alcune fonti investigative, erano già scattate nelle scorse settimane, probabilmente dopo la più classica delle "soffiate". Il sospetto è che il gestore di questo locale pagasse Socco, responsabile del servizio di polizia municipale dei comuni del Coser, per evitare i controlli amministrativi. Da qui, come detto, l'ipotesi di concussione che consiste nel farsi dare o nel farsi promettere, per sé o per altri, denaro o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione. Marco Socco si trova ora nel carcere di Vercelli.