Il comando “dolce”

Il potere non è una cosa positiva o negativa in sé. È come le calorie in una dieta: non sempre è desiderabile averne di più. Ma nell’era globale sta mutando natura e composizione rendendo sempree più difficile esercitarlo e controllarne gli effetti

Nel Sedicesimo secolo il vantaggio della Spagna si fondava sul controllo delle colonie e dei lingotti d’oro; nel Diciassettesimo i Paesi Bassi si avvantaggiavano del commercio e della finanza; nel Diciottesimo secolo la Francia traeva beneficio da una popolazione più numerosa e nel Diciannovesimo secolo il potere della Gran Bretagna nasceva dal suo primato in campo industriale e marittimo. Nell’era di Kennedy e Kruscev le risorse del potere si misuravano in termini di testate nucleari. Esiste il potere intelligente? Oppure il potere è solo un meccanismo banale che offre a chi lo detiene l’unica priorità di esercitarlo per mantenerlo? Domande antiche. Che non si possono evitare. Specialmente in un’epoca in cui se non la sostanza, almeno l’espressione culturale del potere si trasforma profondamente, insieme a tutto l’ecosistema della conoscenza. Aprendo scenari nuovi per un esercizio più intelligente del potere ma anche per un esercizio ancor più sottile, manipolatorio e verticistico del potere.

Il momento storico richiede riflessioni vere su questi argomenti. E lo dimostra il fatto che i più generosi pensatori che si occupano dell'argomento non fanno mancare la loro voce. Il maestro del “soft power”, Joseph Nye, già autore in passato di un fortunato saggio sulle dimensioni del potere in relazione alla leadership (Leadership e potere), presenta, sempre tradotto da Laterza, un’attenta analisi del potere nella politica mondiale. Con la formula, ormai celebre, del soft power, Nye intende “la capacità di ottenere ciò che si vuole tramite la propria attrattiva piuttosto che per coercizione o compensi in denaro”. Non sempre efficace se, come ricorda nel libro, il dittatore nordcoreano Kim Jong-Il guardava i film hollywoodiani, ma questo non ha avuto effetti di rilievo sul programma nucleare della Corea del Nord. E il soft power dell’attrazione non è riuscito certo a dissuadere il governo talebano dal sostenere al-Qaeda negli anni Novanta. È stato necessario impiegare l'hard power militare nel 2001 per porre fine a quella situazione, “anche se il modo migliore di promuovere la democrazia e i diritti umani non è certo imbracciando il fucile”. Affermazioni spesso opinabili ma di sicuro puntuali in un contesto storico che sta mutando la natura stessa del potere.

Oggi l’era dell’informazione globale sta rendendo rapidamente obsoleti questi tradizionali indicatori del potere. Joseph S. Nye, che ebbe importanti incarichi nell’amministrazione Clinton, prende in esame le trasformazioni, le innovazioni, le tecnologie e le nuove relazioni che definiranno il potere del Ventunesimo secolo. E mostra come nell’era digitale le strategie debbano includere ben più che la potenza militare: le informazioni un tempo riservate ai governi sono oggi disponibili per il consumo di massa e a chiunque può bastare un click per sferrare cyberattacchi direttamente dalla propria casa. Questo libro analizza i diversi tipi di potere, la transizione tra Stati in ascesa e in declino, ed esplora la diffusione del potere dagli Stati agli attori non statali. La forza di una nazione dipenderà dalla capacità di navigare i canali informativi del ciberspazio e controllare le narrazioni che influenzano l’opinione pubblica.

Joseph S. Nye jr.

Smart Power

(trad. di A. Oliveri)

Edizioni Laterza, Roma-Bari 2012

pp. 323, € 22.00