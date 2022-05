Lega: Renzo Bossi si dimette

Dopo il padre tocca al figlio. Renzo Bossi si dimette da consigliere regionale della Lombardia. ''Senza che nessuno me l'ha chiesto faccio un passo indietro in questo momento di difficoltà, dò l'esempio'', dice a Tgcom24. ''Sono sereno e ho fiducia nella magistratura - aggiunge -, anche se non sono indagato''. ''E' giusto e opportuno farsi da parte, sono sereno e so benissimo cosa ho fatto'', ha concluso.