Anche i compagni scaricano Rossignolo

Per il sindaco Pd di Livorno la "credibilità degli imprenditori torinesi è terminata". E pure in Toscana si inizia a scandagliare tra i finanziamenti pubblici erogati in tutti questi anni

«La credibilità del progetto Rossignolo è oggi terminata». Alla fine l’ha detto anche il sindaco della rossa Livorno, il piddino Alessandro Cosimi. «L’imprenditore – racconta – ha scritto di nuovo al ministro Fornero dicendo di poter finanziare il progetto. Francamente, dopo il colloquio che ho avuto con Castano (direttore generale del ministero dello Sviluppo, ndr) è un’ipotesi che considero residuale. Non ho più la forza di dare credibilità a Rossignolo». E così alla famiglia torinese viene a mancare il sostegno di un’amministrazione (e di un’area politica) che fino all’ultimo è stata al suo fianco, ben oltre ogni ragionevole dubbio, come denunciano le opposizioni locali che arrivano a chiedere le dimissioni del primo cittadino, «perché questo smacco alla città è il più grosso fallimento della sua politica economica».

Come riferiscono le cronache del Tirreno, di punti interrogativi ce ne sono parecchi. A partire dal ruolo di Spil che si è impegnata a garantire per tre anni l’affitto alla Brovedani dello stabilimento di Guasticce (per un totale di oltre 900mila euro). «Spil non rischia di perdere niente – getta acqua sul fuoco Cosimi – ha fatto un prestito obbligazionario garantito». Ma subito dopo dice anche che «se ci saranno azioni legali del ministero nei confronti di Rossignolo (per ora l’annunciato esposto in Procura è un mistero, ndr) ci accoderemo».

E nel corso dell’ultimo consiglio comunale ha ammesso: «Questa è una sconfitta? È vero, mi assumerò tutte le responsabilità nei confronti dei lavoratori. L’impegno oggi è a costituire un tavolo per riportare questi operai verso un lavoro dignitoso. Ripeto che non ho più la forza di dare credibilità a Rossignolo, ma vorrei ricordare che se non fosse stato per questo imprenditore trovato insieme al ministero e certificato da tutti, compresa la Comunità Europea, nessuno su questo territorio si sarebbe fatto carico dei lavoratori. E i sostegni pubblici si sarebbero interrotti due anni fa».

Le opposizioni gridano al «miraggio» e alla «farsa». A partire dalla saga dei soci cinesi messi sul tavolo da Rossignolo tra mille colpi di scena. Prima Qiu Kunjian, il rappresentante legale della società Hotyork che avrebbe dovuto salvare la De Tomaso e che si è rivelato un truffatore di professione condannato in Cina per frode e falsificazione; poi Michael Chen, il dirigente con cui la società dice di parlare da settimane, in quanto socio di maggioranza del gruppo cinese, ma che non sembra figurare neppure nell’organigramma.