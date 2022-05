Pd, “corrente” al minimo sindacale

Tentativi di ricomposizione dell’area ex diessina del partito. Tanta Cgil e un pizzico di Uil per contrastare il partito Fiom e traghettare i moderati di Sel. Con assenze eccellenti: Esposito e Chiama

L’appuntamento è fissato per sabato prossimo, a Torino, sala Intercoop di via Perrone. Ambizioso il progetto: “Ricostruire l’Italia”. Non proprio originalissimo il percorso: dar vita a un “laboratorio per le idealità socialiste, ecologiste e solidaristiche con e nel Pd”. L’iniziativa, promossa da un nutrito drappello di dirigenti e militanti della sinistra subalpina, non è però uno dei tradizionali seminari, a metà tra seduta di autocoscienza e dibattito politico, di cui è piena zeppa l’agenda della gauche casalinga. Questa volta il piano sembra quello di ricomporre l’area ex diessina del partito favorendo il “ritorno a casa” di esponenti finiti tra le braccia di Vendola ma insoddisfatti, specie sotto la Mole, per la piega massimalista presa dal partito, oggetto di Opa ostile da parte della Fiom. Antidoto: l’innesto di una corroborante dose di sindacalisti “riformisti”, in prevalenza Cgil e Uil.

Uno zatterone riservato anzitutto a quanti in Sel vivono con crescente disagio la leadership di Michele Curto: dall’ex No Tav Antonio Ferrentino a Rocco Imperiale, passando per Ilaria Gritti, compagna del presidente della Circoscrizione X Marco Novello, e l’ex consigliere comunale Francesco Salinas. Tutti con le valigie in mano, destinazione la nuova componente ex diessina (in gran parte proveniente dalla vecchia mozione congressuale Angius) che ha tra i principali referenti nazionali Guglielmo Epifani e Pietro Folena. Il tratto “socialista” è assicurato dalla presenza, tra gli aderenti, del sindaco di Settimo Aldo Corgiat. Il capo di “Sinistra in rete” cerca così di mettere il cappello all’operazione, intestandosi i meriti di una regia politica in modo da poter incassare, al momento opportuno, la giusta ricompensa nella distribuzione del potere all’interno del partito. In questa impresa ha però perso pezzi importanti: non risultano della combriccola né il parlamentare Stefano Esposito né l’assessore provinciale Carlo Chiama, ovvero due tra gli esponenti di maggiore spicco della corrente. Compaiono invece l’assessore comunale Enzo Lavolta e il portavoce cittadino Mario Sechi.

Lo zoccolo “duro”, dicevamo, è rappresentato dai dirigenti di estrazione sindacale, quasi a voler tentare di contrastare il partito Fiom. Sono della partita i cigiellini Pierino Crema, Gianni Pibiri, Olgher Gargioni e Roberto Gabriele, ma anche, a sorpresa (visti i non eccellenti rapporti con Corgiat), l’ex segretario Uil Bruno Torresin, che fa compagnia a un altro socialista come il “banchiere” Claudio Bellavita, nel cda del Sanpaolo nelle brume della Prima Repubblica.

La manifestazione moderata da Roberto Mastroianni, ricercatore allievo di Vattimo e Volli (nonché supporter elettorale di Lavolta), e introdotta da Carlo Ghezzi e Sergio Gentili (ex Angius), raggiungerà il clou con le conclusioni affidate a Folena, ex enfant prodige della Fgci tardo comunista.