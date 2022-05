Ferra per Ferrandelli

Dicono che… non abbia resistito al richiamo delle sue radici siciliane. E così Eva Ferra da Rosolini (provincia di Siracusa), capoufficio stampa dell’Università di Torino, si ritrova a Palermo a coordinare le strategie di comunicazione per FabrizioFerrandelli, candidato sindaco del Pd. Prima idea: far girare l’aspirante inquilino del Palazzo delle Aquile a bordo di una moto Ape. Dov’è che l’avevamo già vista?