Lega: imminenti le dimissioni di Rosi Mauro

Sarebbero imminenti le dimissioni da vicepresidente del Senato di Rosi Mauro, finita nell’occhio del ciclone che sta travolgendo la Lega Nord. Secondo il sito Affaritaliani.it la Mauro avrebbe ormai preso la decisione tanto sofferta. Chi l'ha incontrata nelle ultime ore la descrive come una donna arrabbiata e combattiva, ma ormai consapevole di non poter più andare avanti.

A pesare sulla sua decisione di abbandonare la vicepresidenza pesano le due dimissioni dei Bossi. Quella di Umberto da segretario del partito e di Renzo da consigliere regionale della Lombardia. Ma a farsi sentire sono anche e soprattutto le voci di chi, all'interno del partito, chiede la sua testa. Come Massimo Garavaglia, senatore del Carroccio, che proprio ad Affaritalani.it aveva dichiarato: "Fossi in lei mi sarei già dimessa". E anche Calderoli e il "Pulizia, pulizia, pulizia" di Maroni lasciavano poco spazio di manovra.

E poi la manifestazione dell'orgoglio leghista a Bergamo con i 'barbari sognanti' pronti a chiedere la testa della 'nera'. La Mauro di farsi fare un processo in piazza non ne ha proprio voglia e allora meglio lasciare tutto, far passare la polemica e cercare di rimettere insieme il cerchio magico per contrastare l'ascesa del nuovo segretario (de facto) Roberto Maroni.